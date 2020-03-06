Kümede kalmak için büyük bir çaba içerisinde olan Ankaragücü, şampiyonluk yarışında hataya tahammülü olmayan Beşiktaş'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye!

Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. İyileşme sürecindeki Dorukhan Toköz ile sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Lens'in sağ beke geçmesi, ilk 11'de ise Diaby'nin oynaması bekleniyor.

Ankaragücü ise Sivasspor'a evinde 3-0 kaybetmiş ve kümede kalma yolunda büyük bir yara almıştı. Kırmızı kart gören Milos Stanojevic'in yerine orta alanda muhtemelen Ricardo Faty oynayacaktır. TD Mustafa Reşit Akçay'ın hücumun en ilerisinde Dever Orgill, arkasında ise Gerson Rodrigues ile başlaması şaşırtıcı olmaz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Ankaragücü'nü İstanbul'da konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu ve son 11 karşılaşmanın tamamını kazandı.

- Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Vodafone Park'ta oynadığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

- Ankaragücü TD Mustafa Reşit Akçay, daha önce Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de 7 kez rakip oldu, sadece 1 puan çıkartabildi. (6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Beşiktaş galibiyeti!

Üyelerin %61'den fazlası siyah-beyazlıların Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor. %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...



