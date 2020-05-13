Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak gündemine Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu almıştı.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyordu.

Oyuncunun temsilcisi Ayhan Yeşilbaş da Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Kendisini isteyen çok sayıda takım var; ama Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Falcao ve Oscar Cordoba ile görüştü; Beşiktaş hakkında ikisinden de olumlu bilgiler aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer için temsilcisinin de belirttiği bir iddia Kolombiya basınında da geniş yer buldu. Antena2, Semana ve AS Colombia; Beşiktaş'ın Alvaro Montero transferi için Enzo Roco'yu Deportes Tolima'ya önereceğini belirtti.