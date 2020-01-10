Beşiktaş - Altınordu (CANLI İZLE)

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Mezokovesd'u 2-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar Altınordu'yu da yenerek ikide iki yapmak istiyor. Beşiktaş mücadeleyi as kadroya yakın bir 11'le çıkıyor...





Beşiktaş - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16:30'da başlayan mücadele Beşiktaş Youtube kanalından ve fanatik.com.tr'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Altınordu 11'ler...

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Viktor Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Atiba, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz

Altınordu: Erhan, Ravil, Sinan, Kerim, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin



