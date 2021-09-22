Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda yapılan yenileme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş , Altay maçı hazırlıklarını, yarın (23 Eylül) saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00’de özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.