Süper Lig 'in 26. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta İzmir ekibi Altay'ı attığı tek golle mağlup etti. Kartal, Vida'nın kafa gölüyle galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu maç sonrasında Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güntekin Onay'ın köşe yazısı:

Beşiktaş 1-0’ı bulana kadar hayli bocaladı. Özellikle ilk yarıda yavan bir Futbol izledik. Altay kalesine en yakın pozisyonda oynayan Güven Yalçın çok fazla top kaybı yaptı, hemen her topu ezdi ve Beşiktaş rakip ceza alanı içinde etkinlik sağlayamadı. Kerem ve Ghezzal ile ısrarla sağ kanadı kullanan siyah beyazlılar, ilk yarıda Alex ve Kenan ile bulduğu 2 pozisyondan sonuç alamadı.

2 KEZ DiREK, 2 KEZ LiS

İkinci yarıda daha baskılı görünen Beşiktaş, Kenan ve Güven’in final bölgesindeki beceri eksikliğini hissetmeye devam etti. Bu tabloda siyah beyazlılar, golü Alex Teixeira’nın bireysel becerisi veya duran toptan bulacaktı. Nitekim Vida’nın kornerle gelen golü Kartal’ı öne geçirdi. Bu golün sonrası Necip-Atiba değişikliği ile daha yüksek pas kalitesine ulaşan ve topun hızını artıran Beşiktaş, üst üste net pozisyonlar yakaladı. 2 kez direği, 2 kez de kaleci Lis’i geçemedi.

ALEX iYiYDi AMA...

Maçın iyilerinden Alex Teixeira dün çok fırsat yakaladı ve fiziksel olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor. Dün Welinton ve Vida da iyi bir maç çıkartırken genç Kerem oynadığı futbolla yine göz doldurdu. Son bölümde Beşiktaş’ın artık kronikleşen sancıları yine yoğun bir şekilde hissedildi. Altay’ın baskısından çıkamayan Beşiktaş, Paixao ve Kappel ile İzmir ekibine son anlarda 2 pozisyon verdi.

FELAKETiN KIYISINDAN DÖNDÜ

Önder Karaveli, 1-0 öne geçtiği zaman ikinci golü bulmanın yollarını mutlaka bulmalı. Beşiktaş, maçların son 10 dakikasında rakiplerine çok fazla teslim oluyor. Bu kadar pozisyon kaçıran Beşiktaş, ikinci golü bulamayınca yine Malatya ve Rize’deki gibi bir felaketle yüzleşmeye çok yaklaştı. Beşiktaş kazandı fakat maçların son dakikalarında neden bu kadar zorlandığını sorgulamalı.