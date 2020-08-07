Beşiktaş, geçen sezon Teksüt Bandırma'da forma giyen 18 yaşındaki forvet ve pivot Alperen Şengün'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Transferi resmi internet sitesinden duyuran siyah beyazlılar şu ifadelerle Alperen Şengün'ü açıkladı:

Erkek Basketbol Takımımız, 205 cm boyundaki uzun forvet ve pivot oyuncusu Alperen Şengün ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alperen Şengün kimdir?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 205 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.