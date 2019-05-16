Yönetimin ilk hedefi Almanya 4. Ligi takımlarından Optik Rathenow’un 20 yaşındaki sol beki Oğuzhan Matur. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Oğuzhan’ın düşük bir maliyete alınması bekleniyor.

ERTAÇ, HiMMET VE ALi

Listedeki diğer üç isim ise Türkiye liglerinden... Evkur Yeni Malatyaspor’dan kaleci Ertaç Özbir, Abalı Denizlispor’dan sağ bek M.Himmet Ertürk ve Bursaspor altyapısında yer alan 17 yaşındaki forvet Ali Akman, scout ekibi tarafından yapılan takip sonucu transfer listesine alındı. (Hürriyet)