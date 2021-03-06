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Beşiktaş - Aliağa Petkimspor maç sonucu: 96-94

Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icyprex, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u yıldız oyuncusu James Blackmon'un son toptaki üçlük isabeti ile 96-94 mağlup etti.

06 Mart 2021, Cumartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Aliağa Petkimspor maç sonucu: 96-94

Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Aliağa Petkimspor’u yıldızı James Blackmon'un son toptaki üçlük isabeti ile 96-94 mağlup etti.

Beşiktaş Icrypex: 96 - Aliağa Petkimspor: 94

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Halil Baldemir

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 12, Blackmon 23, Sadık Emir Kabaca 4, Berry li 17, Alperen Şengün 12, Egehan Arna 10, Ercan Osmani 8, Furkan Haltalı 6, Johnson 4, Mehmet Yağmur

Aliağa Petkimspor: Ege Arar 10, Vasiliauskas 12, Wimbush 26, Dorukhan Engindeniz 3, Hummer 18, Ray 13, Canberk Kuş 8, Zack 4, Boran Güler

1. Periyot: 29-26

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-66

Beş faulle çıkanlar: 38.44 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex), 39.43 Ege Arar (Aliağa Petkimspor)

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