Beşiktaş, Aleksandar Prijovic ile prensip anlaşmasına vardı

TFF harcama limitine takılan ve transfer yapabilmesi için oyuncu satıp bütçe oluşturması gereken Beşiktaş'ta gündeme gelen son forvet adayı Aleksandar Prijovic oldu.

Siyah-beyazlıların 2014-15 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen ve şu anda fubtol hayatını Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında sürdüren Sırp golcü ile menajeri vasatısıyla transfer görüşmesi yaptığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bütçesi olmayan Beşiktaş, bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Prijovic'in de kulübüyle ipleri kopardığı ve alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı belirtildi.

BOLULU İBRAHIMOVIC!

Boluspor forması giydiği dönemde, 1.91 metrelik boyu ve stili nedeniyle İbrahimovic'e benzetilen Prijovic'e 'Bolulu İbra' lakabı takılmıştı. (Sabah)