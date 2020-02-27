Beşiktaş, Alanyaspor sınavına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

27 Şubat 2020, Perşembe 18:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Alanyaspor sınavına hazır

Süper Lig'in 24'üncü haftasının açılış maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar müsabakanın hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.


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