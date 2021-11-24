Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Sümer, Vodafone Park’ta bulunan White Pepper Restoran’da, Ajax Başkanı Frank Eijken ile Ajax CEO’su Edwin van der Sar’ı dostluk yemeğinde ağırladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri, sıcak bir ortamda geçen yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak Ajax CEO’su Edwin van der Sar’a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.