Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıkları tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş , zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen’in de takip ettiği ilk 15 dakikası basına açık idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.







