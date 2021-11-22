MENÜ

Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

22 Kasım 2021, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek

Beşiktaş ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.


İlgili Haberler
Galatasaray haber: Kewell sevgisi yayını geciktirdi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...