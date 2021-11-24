Beşiktaş , Ajax ile Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde liderin 13 puan gerisinde kalan, Devler Ligi’nde 4 maçta sıfır çeken Siyah Beyazlılar, zorlu maçta siftah peşinde. Türkiye Futbol Federasyonu’nun son aldığı kararla tribünlerin kapasitesinin yüzde 50’den 100’e çıkarılması sonrasında Beşiktaş, uzun süre sonra bugün ilk kez bir maçını tam dolu tribünler önünde oynama şansı yakalayacak.

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Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Bu gece TSİ 20.45'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Ajax 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

Beşiktaş-Ajax maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Ajax şifresiz)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 5. maçında Ajax ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Beşiktaş-Ajax maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Vodafone Park’ta tam kapasite...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son aldığı kararla tribünlerin kapasitesinin yüzde 50’den 100’e çıkarılması sonrasında Beşiktaş, uzun süre sonra bugün ilk kez bir maçını tam dolu tribünler önünde oynama şansı yakalayacak.