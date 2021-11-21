Beşiktaş ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta mücadelesinde dün akşam Aytemiz Alanyaspor ’a konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibine 2-0’lık skorla kaybetti. Zorlu deplasmana zirveyle arasında 10 puan farkla çıkan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, şok mağlubiyet sonrasında şampiyonluk yarışı için işini daha da zora soktu. Kara Kartal, son 10 maçlık periyotta Galatasaray ve Sivasspor galibiyeti dışında çıktığı; Altay, Ajax, Başakşehir, Sporting, Hatay, Sporting (d), Trabzon ve Alanya karşısında da mağlup oldu. Futbolcular, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda 90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşadılar.

20 sezon sonra ilk...

Siyah-Beyazlılar, dün akşamki sonuçla birlikte 9 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. En son 2012-13 sezonunda Samet Aybaba yönetiminde peş peşe 3 kez lig yenilgisi yaşayan Beşiktaş , uzun süre sonra bu kötü istatistiği tekrarladı. Ek olarak en son 2000-01 sezonunda bir sezonda üst üste 4 kez deplasmandan puansız dönen Beşiktaş, 20 sezon sonra bu kötü tabloyu da dün akşamki sonuçla tekrarlamış oldu.