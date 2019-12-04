Beşiktaş adım adım zirveye...

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Siyah- Beyazlılar, ilk 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilmişti. Kara Kartal, bu süreçte topladığı 5 puanla 16. sıraya gerilemişti. Kulüpte yönetimin değişmesi ve mali sorunların geride bırakılmasının ardından çıkışa geçen Beşiktaş, son olarak önceki akşam Kayserispor’u 4-1’lik skorla geçip yenilmediği 7 haftadaki 6. galibiyetini aldı. Vodafone Park’taki mücadelenin ardından üst üste 5. karşılaşmasından da 3 puan çıkaran Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 13. haftada lider Sivasspor’un sadece 3 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti.

Sıradaki hedef Kasımpaşa

Ligde ilk yarının bitimine 4 maç kala tüm planlarını zirve için yapan Kara Kartal; Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’yle oynayacağı mücadeleleri de kayıpsız geçip sezonun birinci bölümünü zirvede tamamlamak istiyor. Takımdaki olumlu havayla bunu başarabileceklerine inanan teknik direktör Abdullah Avcı, bu başarıyı elde etmeleri halinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atacaklarını düşünüyor. Siyah-Beyazlılar, 14. hafta mücadelesinde pazar günü Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelecek.