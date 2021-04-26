Beşiktaş adım adım şampiyonluğa gidiyor

Siyah-Beyazlılar, birçok eksiğine rağmen Kayserispor’u mağlup etmesinin ardından 37. haftayı 75 puanla liderlik koltuğunda tamamladı. Ankaragücü ve Sivasspor karşısında alınan beraberlikler sonrasında moral olarak düşüş yaşasalar da Kayseri zaferiyle morallenen Kara Kartal, kalan 5 müsabakada alacağı sonuçlarla şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Çarşamba günü Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, sonrasında Hatayspor, Galatasaray (d), Karagümrük ve Göztepe (d) sınavlarına çıkacak.

Hedefte çifte kupa var

Oynadığı futbolla sezona damgasını vuran Beşiktaş’a, bitime 5 maç kalmasına rağmen puan avantajı sebebiyle şampiyon olmak için sadece 4’te 4 yapması yeterli olacak. Bu senaryoda rakiplerinin sonuçlarına hiç bakmadan kupayı kaldırma şansı bulunan Siyah-Beyazlılar, önce Süper Lig’de ardından da Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşamayı istiyor.



