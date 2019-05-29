Beşiktaş Kulübü, İtalya’nın Torino takımından kiralanan Adem Ljajic’in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig’de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.