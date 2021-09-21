Beşiktaş-Adana Demirspor maçı karıştı, Rosier kırmızı kart gördü!

Beşiktaş 3-0 öne geçtiği ancak üstünlüğünü koruyamadığı karşılaşmada Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın en öne çıkan ismi ise şüphesiz Mario Balotelli oldu. İtalyan süperstar attığı şık gol sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı. Son saniyelerde ise Assombalongo'nın santrası olmayan golü geldi ve maçın bitiş düdüğüyle beraber saha karıştı. Balotelli'nin gol sonrasında Beşiktaş kulübesine yaptığı hareket nedeniyle Siyah-Beyazlı futbolcular ve teknik heyet maçın sona ermesiyle tecrübeli futbolcuya tepki gösterdi.

Altay'da yok

Balotelli'nin umursamaz tavırları Beşiktaş cephesini daha da çileden çıkartırken, tartışmalar soyunma odası koridorlarında dahi sürdü. Bu sırada da Kara Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, hakem Ali Palabıyık'a şiddetli itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan, kırmızı kart gördü. Böylece Rosier cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında görev yapamayacak.

'Savaşmaya devam edeceğim'

Karşılaşma sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rosier kırmızı kart için üzgün olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu paylaşımında, "Kırmızı kart için üzgünüm ancak takım ve sizler için her zaman savaşacağım. Ben buyum" ifadelerine yer verdi. İşte Rosier'in o paylaşımı...



