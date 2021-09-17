Beşiktaş - Adana Demirspor maçı biletleri satışta!

Beşiktaş Süper Lig 'in 6. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu...

Resmi açıklama geldi...

Beşiktaşımız, Süper Lig’in 6. haftasında, 21 Eylül Salı günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (18 Eylül) saat 11.00’de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunulacaktır.









Bilet Fiyatları

1. Kategori 330TL

2. Kategori 300TL

3. Kategori 260TL

4. Kategori 250TL

5. Kategori 215TL

6. Kategori 195TL

7. Kategori 140TL

8. Kategori 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL