Beşiktaş açıkladı! 2 transfer...

Devre arası transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim hedefteki isimler için görüşmelerini sürdürüyor.

Yerli takviye için gözüne Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kestiren ve ön görüşmeleri yapan Beşiktaş, Emre ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlılar konuyla ilgili olarak, "İki oyuncuyu hocamız beğeniyor ve istiyor. Emre kendisini ispat etmiş ve milli takıma kadar yükselmiş bir isim. Mert Hakan bu sezon kaliteli kumaşı olduğunu gösterdi. İkisini de kadromuza katmak istiyoruz. Sivasspor ile bu konuda görüşmelere resmen başlayacağız" ifadelerini kullandı. (Sabah)