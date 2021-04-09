Vincent Aboubakar 4 yıl sonra Porto'dan döndüğü Beşiktaş'ta adeta yeniden doğdu. Siyah-Beyazlılar'a gelmeden önceki iki sezonda Portekiz Ligi'nde toplam 13 maça çıkıp 4 gol atabilen 29 yaşındaki forvet Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta 15 kez fileleri sarstı. 5 de asist yapan Kamerunlu golcünün performansı Premier Lig ekibi West Ham'ın da dikkatini çekti. Ancak Aboubakar için nabız noklayan İngiliz ekibine Beşiktaş kapıları kapattı. Siyah-Beyazlılar'ın menacerler vasıtasıyla Aboubakar'ın durumunu soran West Ham'a "Kesinlikle satmayacağız" cevabını verdiği öğrenildi. Daha önce İngiliz ekibinin Kara Kartal'ın diğer golcüsü Larin ile de ilgilendiği belirtilmişti. Kanadalı için sezon sonunda 10 milyon Euro'luk teklif yapılacağı iddia ediliyor.