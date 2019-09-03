Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde başlayan Beşiktaş, transfer döneminde tam 6 isimle anlaşmıştı. Tyler Boyd, Georges-Kevin N’Koudou, Mohamed Elneny, Douglas, Pedro Rebocho ve VÌctor Ruiz transferleriyle son güne giren Kara Kartal, dün son bombayı da patlattı.

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Malili golcüsü Abdoulay Diaby’yi de kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcuyu dün İstanbul’a getiren Siyah-Beyazlılar, deneyimli ismi sağlık kontrolünden geçirip ardından imzayı attırdı.

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı başarılı futbolcunun, Kara Kartal’dan yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi.

Hem kanat hem forvet...

Beşiktaş Yönetimi’nin Abdoulay Diaby transferini, önceki gece kararlaştırıp ardından jet hızıyla bitirdiği ortaya çıktı.

Oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmede bulunan Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, Diaby’le birlikte toplamda 4 ismi teknik direktör Abdullah Avcı’ya sunduğu, deneyimli hocanın ise kararını Malili futbolcudan yana kullandığı bildirildi.

Avcı’nın Diaby’yi hem kanat hem de forvet hattında görev yapabilme özelliğinin bulunması sebebiyle istediği ifade edildi.

Eksikler katılınca...

Burak Yılmaz’ın sakatlığının bulunması sebebiyle Abdoulay Diaby’yi ilk etapta Güven Yalçın’la birlikte forvet hattında rekabete sokmayı planlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Milli golcünün takıma geri dönmesinin ardından yeni transferi kanat hattına çekmeyi düşünüyor.

Avcı; bu bölgede görev yapan Jeremain Lens’in etkisiz kalması yeni transferlerden Tyler Boyd’un ise henüz beklenen seviyede olmaması sebebiyle Diaby’yi kanat hattında da görevlendirmesi bekleniyor.