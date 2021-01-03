Beşiktaş 81 hafta aradan sonra lider oldu

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Kayserispor maçını 2-0 kazandı ve haftayı lider geçmeyi tamamladı. Beşiktaş böylece 81 hafta aradan sonra ligde liderliği koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, en son 2018-19 sezonu 2.haftasını lider geçmişti. Daha sonra sözü geçen sezondan 32 hafta, geçen sezondan 34 hafta ve bu sezon geride kalan 15 haftada Beşiktaş lider olmamıştı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş aynı zamanda Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri topladığı 63 puanla ligin zirvesinde yer alırken bu sezon attığı 31 golle en golcü takım konumunda da yer aldı



