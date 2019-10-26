Beşiktaş 7 eksikle derbiye hazırlanıyor

Siyah Beyazlılar'da, sakatlığı bulunan oyuncuların fazlalığı, Galatasaray maçı öncesi teknik ekibi düşündürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde önceki gün oynanan Braga'yla oynanan karşılaşmada tam 7 oyuncusundan yararlanamayan Kara Kartal’ın, Galatasaray derbisine de benzer durumla çıkması bekleniyor. Beşiktaş’ta tedavileri süren; Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Douglas, Kevin N’Koudou, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz’ın, yarın akşam Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede kadroda yer almayacağı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, eksik isimlerin çok olmasına rağmen kadroda rotasyona gitme kararı aldığı kaydedildi.

2 değişiklik yapılacak

Braga mücadelesinde; Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, BoydOğuzhan, Elneny, Ljajic, Caner ve Güven 11’ini görevlendiren teknik direktör Abdullah Avcı’nın; derbide 2 değişiklik yapması planlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının; Oğuzhan Özyakup yerine Atiba Hutchinson’ı, Tyler Boyd’un yerine de Jeremain Lens’i Vodafone Park’taki Galatasaray mücadelesinin ilk 11’inde görevlendireceği ifade edildi.

Domagoj Vida’da sorun yok

Kara Kartal’da sakatlığı bulunan oyuncuların çok olduğu dönemde dün bir de Domagoj Vida’dan gelen haber, Siyah-Beyazlılar’ı korkuttu. Braga mücadelesinde dizine aldığı darbe sebebiyle dün MR’a giren Hırvat stoperin, önemli bir durumunun bulunmadığının ortaya çıkması teknik ekibi sevindirdi. Başarılı futbolcunun, yarın akşam Galatasaray’la oynanacak derbide sahada olacağı belirtildi.



