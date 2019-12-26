Beşiktaş 3 eksikle Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün devam Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos, antrenmana katılmadı.

26 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş 3 eksikle Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de yarın sahasında Gençlerbirliği’yle yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos’un katılmadığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı yarı sahada 3 takımla yapılan turnuva maçla tamamladığı ifade edildi. Tesislere gelen bir grup öğrencinin de antrenmanı izlediği, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

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