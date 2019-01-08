Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.
İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, final grubunda VakıfBank’ın rakibi oldu.
Beşiktaş: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe)
Çanakkale Belediyespor: Perez, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Melis Durul, Birgül Güler (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Semra Özer)
Setler: 20-25, 25-20, 25-22, 25-20
Süre: 106 dakika (27, 27, 27, 25)