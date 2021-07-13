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Beşiktaş 2021-2022 sezonu fikstürü... Beşiktaş derbileri hangi haftalar oynayacak?

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, sezonu Çaykur Rizespor maçıyla açacak. Kara Kartal, 4. hafta Trabzonspor'a konuk olacak. 10. hafta Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Kartal, 17. hafta ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

13 Temmuz 2021, Salı 23:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş 2021-2022 sezonu fikstürü... Beşiktaş derbileri hangi haftalar oynayacak?

Süper Lig’de 2021-22 sezonu için fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine Beşiktaş 'ı temsilen, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Erdoğan katıldı.

Süper Lig 15 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 26 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 9 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.


https://www.instagram.com/p/CRRrRQPIYd9/


Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın Süper Lig ilk yarı fikstürü şöyle oluştu:

1. Hafta

Beşiktaş – Çaykur Rizespor

2. Hafta

Gaziantep – Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş – Fatih Karagümrük

4. Hafta

Beşiktaş – Yeni Malatyaspor

5. Hafta

Antalyaspor – Beşiktaş

6. Hafta

Beşiktaş – Adana Demirspor

7. Hafta

Altay – Beşiktaş

8. Hafta

Beşiktaş – Sivasspor

9. Hafta

Medipol Başakşehir – Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş – Galatasaray

11. Hafta

Hatayspor – Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş – Trabzonspor

13. Hafta

Alanyaspor – Beşiktaş

14. Hafta

Beşiktaş – Giresunspor

15. Hafta

Kasımpaşa – Beşiktaş

16. Hafta

Beşiktaş – Kayserispor

17. Hafta

Fenerbahçe – Beşiktaş

18. Hafta

Beşiktaş – Göztepe

19. Hafta

Konyaspor - Beşiktaş

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