Beşiktaş 2021-2022 sezonu fikstürü... Beşiktaş derbileri hangi haftalar oynayacak?
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, sezonu Çaykur Rizespor maçıyla açacak. Kara Kartal, 4. hafta Trabzonspor'a konuk olacak. 10. hafta Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Kartal, 17. hafta ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de 2021-22 sezonu için fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine Beşiktaş 'ı temsilen, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Erdoğan katıldı.
Süper Lig 15 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 26 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 9 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
https://www.instagram.com/p/CRRrRQPIYd9/
Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın Süper Lig ilk yarı fikstürü şöyle oluştu:
1. Hafta
Beşiktaş – Çaykur Rizespor
2. Hafta
Gaziantep – Beşiktaş
3. Hafta
Beşiktaş – Fatih Karagümrük
4. Hafta
Beşiktaş – Yeni Malatyaspor
5. Hafta
Antalyaspor – Beşiktaş
6. Hafta
Beşiktaş – Adana Demirspor
7. Hafta
Altay – Beşiktaş
8. Hafta
Beşiktaş – Sivasspor
9. Hafta
Medipol Başakşehir – Beşiktaş
10. Hafta
Beşiktaş – Galatasaray
11. Hafta
Hatayspor – Beşiktaş
12. Hafta
Beşiktaş – Trabzonspor
13. Hafta
Alanyaspor – Beşiktaş
14. Hafta
Beşiktaş – Giresunspor
15. Hafta
Kasımpaşa – Beşiktaş
16. Hafta
Beşiktaş – Kayserispor
17. Hafta
Fenerbahçe – Beşiktaş
18. Hafta
Beşiktaş – Göztepe
19. Hafta
Konyaspor - Beşiktaş