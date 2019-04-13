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Beşiktaş: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Lig’i Play Off 2. maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a 3-2 mağlup oldu.

13 Nisan 2019, Cumartesi 22:49
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Beşiktaş: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8’incilik etabı ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 5.’lik maçı oynamaya hak kazandı. Beşiktaş ise 7.’lik maçı oynayacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, Janset Erol (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Merve Tanıl, Zeynep Üzen)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt)

Setler: 25-23, 19-25, 25-22, 16-25, 11-15

Süre: 130 dakika (29,27,27,25,22)

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