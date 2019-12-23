Beşiktaş 2 eksikle çalıştı

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.