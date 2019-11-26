Beşiktaş 2 eksikle çalıştı

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana bireysel çalışma yapan Victor Ruiz ile Atiba Hutchinson katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, S. Bratislava maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de basına ilk 15 dakikası açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi saat 16.30’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir basın toplantısı düzenleyecek.