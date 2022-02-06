Süper Lig 'in 24. haftasında Beşiktaş , sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Beşiktaş ikinci Başkanı Adnan Dalgakıran açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adnan Dalgakıran, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Adnan Dalgakıran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbol hakemlerinin organize kötülüğüne rağmen taraftarlarımız takımına olan inancını kaybetmedi. Bunun da üstesinden geleceğimize inanarak bugün stadı doldurdu."

"Organize bir kötülük ile karşı karşıyayız"

"Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülük ile karşı karşıyayız. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yönetim olarak görevimiz bu yanlışları ikaz etmek. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı."

"Buna asla izin vermeyeceğiz"

"Futbolun değeri ne ile yükselir? Sahada oyun oynanacak, hakemler bunu iyi yönetecek, altyapıları güçlü olacak. Bu bir ekosistem. Siz çok ciddi paralar harcayıp emek sarf edeceksiniz. Taraftar kar-kış demeden, pandemi demeden stadı dolduracak. Ama elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil. Buna asla izin vermeyeceğiz. Vermemeliyiz."

"VAR diye bir sistem çıkardılar"

"Sadece Beşiktaş Kulübü olarak değil, Türk futbolu adına buna müsaade etmemeliyiz. Bu organize kötülüğü ne MHK ne de TFF görüyoruz ki baş edemiyor. Bugün hakem hataları bütün dünyada olabilecek şeyler. Bunları gidermek için VAR diye bir sistem çıkardılar. Görüyoruz ki VAR'la bu hatalar, ki hata demiyoruz biz buna, bu kötülük daha büyük bir boyutlara ulaştı. Bu olay organizasyon olmadan olmaz. Bunlar tesadüf olamaz. VAR'da önünde ağır çekimde oynanıyor. Biz mi başka şeyler görüyoruz."

"Bütün kulüpler buna tepki göstermeli"

"Koskoca camia önlerinde isyan ediyor, umurlarında değil. Nasıl bir kendine güven bu. Nasıl bir organizasyon. Türk futbolunun değeri düşüyor. Bütün kulüpler buna tepki göstermeli. Bugün bize yarın başkasına. Ligi sahada değil de dışarıda mı organize edecekler. Derhal bu hakemlerle ilgili gerekenler yapılmalı. Bu hakemler başarısızdır. Asla diğer hakemlerimizi bunlardan daha başarısız olamazlar. Bu hakemlerin raf ömrü dolmuş. Bunların hepsi emekli edilmeli. Genç, dinamik hakemlerle yola devam edilmelidir."

"Köklü ve radikal değişimlerin yapılması gerekiyor"

"Eğer bu söylediklerimize karşı geliniyorsa, reddediliyorsa, hata olarak görülüyorsa bu kadar hata da affedilmez. Milyon dolarlar dönüyor. Kulüplerin borçları boğaza kadar dayanmış, bunları hata diye geçiştiremeyiz. Köklü ve radikal değişimlerin yapılması gerekiyor. Bu Beşiktaş için değil, Türk futbolu adına yapılması gerekiyor. Futbol büyük bir endüstri. Beşiktaş Kulübü olarak önerimiz şu. Bu hakem organizasyonlarının baştan sona değişmesi gerekiyor."

"Hakemlerimizi eğitemiyor muyuz?"

"Başka şeyleri de gözden geçirelim. Hakemlerimizi eğitemiyor muyuz? Doğru bir sistemimiz yok mu? Her şeyi gözden geçirip, tartışalım. Bunu Türk futbolunun değerini yükseltmek için yapalım. Ortada bir orta oyunu varsa niye kimse gelip maç izlesin. Neden insanlar TV'lerde bu maçı izlemek için para verip üye olsun. Kritik ve tehlikeli bir nokta bu. Kulüplerin borçlarından da tehlikeli bir durumdayız. Derhal buna yarın el atılmalı. Hata üstüne hata yapan hakemler tekrar maçımıza veriliyor. Biz şuna kesin kanaat getirdik. Bu hata değil. Çok geç olmadan, Türk futbolu tamamen yerle bir olmadan bu konuya el atılmalı."



