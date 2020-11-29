Beşiktaş Süper Lig'in 10.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi ve 15 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. En son 17.04.2005 tarihinde yine 4-3'lük maçın ardından ilk kez Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 4 gol bulan Beşiktaş tarihi bir galibiyet aldı.

Lig tarihinde iki takım arasındaki en gollü maç tekrar ederken Fenerbahçe evinde serilerini kaybetmeye devam etti. Fenerbahçe geçen sezon da evinde Galatasaray'a derbi maçta 3-1 kaybetmiş ve 1999 yılından sonra ilk kez ezeli rakibine kaybetmişti. Fenerbahçe böylece iki ezeli rakibine karşı iç sahada yenilmezlik serisini yitirmiş oldu

Fenerbahçe lig maçlarında Trabzonspor'a karşı evinde yenilmezlik serisini devam ettirirken kupada geçen yıl Kadıköy'de bordo-mavili takıma karşı 3-1 yenilmişti. Trabzonspor, geçen sezon Fenerbahçe’yi tam 23 sene sonra deplasmanda mağlup etmişti.



