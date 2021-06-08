TFF’nin uygulamaya koyduğu harcama limitleri pandemi şartlarında kulüplerin hemen hemen hepsini zorluyor. Hesaplar bir türlü tutmuyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan yönetim ise çareyi TFF’de arayacak.

Devler Ligi’nde başarı elde edebilmek adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar’ın mevcut şartlarda eldeki kadrodan dahi yüzde 20 tasarruf yaparak sezona başlaması gerekiyor. Ülke puanı açısından en kritik dönemleri yaşadığımız günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi federasyondan esneklik isteyecek.





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Gözler TFF’de

100 milyon TL’lik bir limit artırımı talep edecek olan Kara Kartal, bu sayede hedeflediği üst düzey kadro için adım atabilecek. Devler Ligi’nde yer alacak takımların bütçeleri de bu talep esnasında gerekçe olarak gösterilecek. TFF’nin vereceği yanıt ise merakla bekleniyor.







