Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ardından

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken, müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile son maçına çıkan Şenol Güneş, çok gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Sezona galibiyetle başladık, galibiyetle bitirdik. İlk geldiğimde de kazanmıştık. İyi, kötü günlerimiz var. Büyük hikayelerimiz var. Güzel ve çirkin tarafı var. Burada olduğumdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Her gün sokakta sıcak karşılayan, şartlar ne olursa olsun destek veren Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarlara teşekkür ediyorum. Veda demeyelim de ayrı kalmayı yaşıyorum. Ayrılık kelimelerle tarif edilemez. Duyguların son noktası bu. Bu duygularımı korumaya çalışan biriyim. Üzgünüm ve yorgunum. Son 3 günde yaşadıklarım bana ağır geldi. Gitmem gerektiğini son 3 günde hissettim. Yeni hoca için odaların boşaltılması gerekiyordu. Milli takım kadrosunu açıklamam lazımdı. Buradan koptuğumu düşündüm. Beşiktaş taraftarı takımına her zaman destek olmalı. Bu maçta olduğu gibi zaman zaman basireti bağlanan, her an sıkıntısı olan maçları sevmiyorum. Umarım ben ayrıldıktan sonra göstermezler. Başarısızlığın teknik olarak sorumlusu benim. Yönetimin daha iyi yapacağını düşünüyorum. Taraftarlar, hiçbir ayrımcılık yapmadan aile olarak gördükleri oyunculara ve yönetime destek olsunlar. Ben de güneşi yakalamak için geldim, yıldızlarla dost oldum. Güneş hala önlerinde, mükemmeli kovalamalılar. Daha güçlü olabilmeliydim. Mazeretler aramak yerine 'hoşçakal' demeye çalışıyorum. Ancak kalbim onlarla. Beşiktaş'ın daha güzel günlerini görmek istiyorum. İnşallah hem oyuncular hem taraftarlar daha büyük katkı yapar. Taraftarların bana olan sevgisini hiçbir para alamaz. Gönül verirsen alınır. Bu çok güzel değer. Hayatım boyunca onu taşıyacağım. Gönül isterdi ki şampiyon olarak ayrılsaydık. Olmadı, üzgünüm. İtibar, bunlar satın alınamaz. Dertler bize yol gösteriyor, onları çözmek için daha güçlü oluyorsunuz. Beşiktaş'a ihanet etmedik. En iyisi olsun diye çalıştık. Transferde, oyuncu kadrosunda, oynatmakta oynatmamakta geriye bakarak 4 senede hiçbir pişmanlık duymuyorum. Size uygun, sizin anlayabileceğiniz teknik direktör olmalı. Bir orkestra yönetiyor. Sokakta konuşmayacak. Oyuncuda ve yönetimde kaos oluşturmayacak. Kendini feda edeceksin. Beşiktaş çok büyük camia, sonra hiçbir şey gizli kalmıyor. Anlayış önemli ama beklentiler ve vizyon çok daha önemli. Genç veya yaşlı olsa fark etmez yeter ki Beşiktaş daha iyi olsun. Tesisteki personeli de düşünen, tesislerin eksiklerini düzeltmek için uğraşan, yönetimi anlayışla ve hoşgörüyle karşılayan, taraftarı anlayan; taraftarların tepkisinin dozu aşsa da bunu hoş karşılayan biri olmalı. Beşiktaş'ın doğruları, yanlışları, denenmişliği var. Hoca tek başına kurtarıcı değil."

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise Vodafone Park'a puan veya puanlar almak için geldiklerini ancak başaramadıklarını söyledi. Öztürk, "Devrenin 1-1 biteceğini tahmin ederken dikkatsizliğimiz sonucu 3-1 geride tamamladık. Son dakikada Koita'nın pozisyonu gol olsaydı buradan puanla ayrılabilirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş'in açıklamaları

- İlyas Öztürk'ün açıklamaları