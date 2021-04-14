Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N'Koudou)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan, Salih (Dk. 71 Siopis), Babacar (Dk. 66 Kadzior), Davidson, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N'Koudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Atiba, Josef de Souza, Sergen Yalçın (t.d) (Beşiktaş) - Salih Uçan, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Cenk Tosun, 57'nci dakikada Rachid Ghezzal ve 85'inci dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

1'inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Larin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ghezzal'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

11'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Atiba kafayla arkaya aşırttı. Altıpasta Cenk Tosun'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

17'inci dakikada Fatih Aksoy'un orta sahadaki pası sonrasında Atiba'ya çarpan top Cenk Tosun'un önüne düştü. Rakip yarı sahasının ortasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

19'uncu dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Ersin ayaklarıyla gole izin vermedi.

23'üncü dakikada Beşiktaş'ın bir topu daha direkten döndü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Welinton'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

40'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Bareiro'nun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada orta sahada Ghezzal'dan topu kapan Salih Uçan, havadan bir pasla sol kanattan Davidson'u kaçırdı. Topla birlikte ceza sahasına giren Davidson'un sert şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

53'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Hızlı gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Bareiro, ceza sahası içinde müsait durumdaki Babacar'ı gördü. Altıpasın hemen önünde topa buluşan Babacar, boş kale yerine topu yandan auta gönderdi.

55'inci dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

57'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Atiba'da kaldı. Atiba pasını Ghezzal'a verdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal'ın plase vuruşunda top kaleci Marafona'nın sağından ağlara gitti: 2-0.

85'inci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan N'Koudou çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın altından ağlarla buluştu: 3-0.

89'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye düşürdü. Davidson'un pasıyla ceza yayı çizgisinde topla buluşan Efkan'ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Hakem Ümit Öztürk, gol öncesinde Mustafa Pektemek'in Welinton'a faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

HASİC UNUTULMADI

Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Bosna Hersekli Ajdin Hasic, unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, Ghezzal'ın skoru 2-0'a getiren golünün ardından kenara gelerek Bosna Hersek U21 Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Hasic'in formasıyla gol sevinci yaşadı. Yedek kulübesinden Hasic'in formasını alan futbolcular, Bosnalı futbolcuya destek mesajı verdi. Karşılaşmayı kenardan izleyen Ajdin Hasic de tribünde formasını açan takım arkadaşına alkışlarla karşılık verdi.

JOSEF DE SOUZA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşısında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü. Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının 74'üncü dakikada Davidson'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılan Josef de Souza, bu sezon 4'üncü sarı kartını görmüş oldu. Tecrübeli futbolcu, bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Josef de Souza, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

ATİBA'DAN 3 ASİST

Siyah-beyazlı ekibin Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 ettiği karşılaşmada Atiba Hutchinson başrolü oynadı. Kanadalı orta saha oyuncusu, takımının attığı gollerde yaptığı asistlerle takımına katkı sağladı. Tecrübeli orta saha bu sezon 7'nci asistini yaparken, 86'ncı dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı. Beşiktaş formasıyla 8'inci sezonunu geçiren Atiba, siyah-beyazlı formayla en çok asist yaptığı sezona ulaştı.