Beşiktaş'ın son dönemde Avrupa'da adından söz ettiren Makedon futbolunun genç yeteneği Besar Gudjufi'nin transferini bitirdiği iddia edildi. 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Trabzonspor ve Dinamo Zagreb ile de adı geçen Gudjufi'nin kariyeri Beşiktaş taraftarı tarafından merak konusu oldu. Besar Gudjufi kimdir, kaç yaşında? Besar Gudjufi nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

Besar Gudjufi kimdir, kaç yaşında? Besar Gudjufi nereli, hangi takımlarda oynadı?

29 Mayıs 2004 yılında Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Gudjufi yaşından dolayı FIFA kurallarına göre transfer yapamayacağı için Beşiktaş'ın prosedürleri izlediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe 2017'de Rabotnicki'den aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra tam 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı. Beşiktaş da Gudjufi için benzer planlar yapıyor.

Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.