Beş büyük ligin toplam kaybı: 4 milyar Euro

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi, koronavirüs sebebiyle maddi anlamda da büyük darbe aldı. İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’nın (Ligue 1), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar Euro olacağı bildirildi. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa’nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi. Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 541 karşılaşma iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda.

En büyük zarar Ada’da...

Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. Premier Lig’in yanı sıra La Liga’da 800-950, Bundesliga’da 650-750, Serie A’da 550-650 ve Ligue 1’de ise 300-400 milyon Euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor. Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşayacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor” ifadelerini kullandı.