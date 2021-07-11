Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'ı olan Wimbledon'da mutlu sona Sırp raket Novak Djokovic ulaştı.

İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-7, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etmeyi başaran 34 yaşındaki tenisçi, kupanın sahibi oldu. 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenmeyen turnuvada 2018 ve 2019'dan sonra üst üste 3. kez zafere ulaşmış oldu. Djokovic, Wibledon'daki kupa sayısını ise 6'ye yükseltti.

Şampiyonluk sayısını eşitledi

Turnuva öncesi Grand Slam'lerde 19 şampiyonluğu bulunan Sırp raket, şampiyonluk sayısını 20'ye çıkardı ve Roger Federer ile Rafael Nadal'ı bu alanda yakalamayı başardı.