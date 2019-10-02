Bernardo Silva hakkında ırkçılık soruşturması!

İngiltere Futbol Federasyonu FA, Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva hakkında resmi Twitter hesabından takım arkadaşı Benjamin Mendy ile ilgili yaptığı ırkçı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı. Federasyondan yapılan açıklamada disiplin kurallarını ihlal etmekle suçlanan sağ kanat oyuncusunun 9 Ekim'e kadar savunmasının alınacağı ifade edildi.

6 maça kadar ceza alma riskiyle karşı karşıya olan 25 yaşındaki yıldız isim, 22 Eylül'de attığı bir tweet'te Mendy'nin küçüklük fotoğrafını İspanyol şekerleme markası Conguitos'un bir resmiyle birleştirerek "Kim olduğunu tahmin edin." mesajıyla paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı kaldıran Silva, daha sonrasında ise "Bugünlerde arkadaşınızla bile şaka yapamıyorsunuz." sözleriyle kendisini savunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler