İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Everton forması giyen Bernard için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Paulo Fonseca, Shakhtar döneminde çalıştığı Bernard'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Bernard'ın menajeri, Roma ile yapılan transfer görüşmelerini doğrularken kalıcı bir transfer adına yollar aranıyor. Bu doğrultuda Everton, Roma'dan kiraladığı Robin Olsen'in bonservisini almak istiyor. Özellikle Everton Menajeri Carlo Ancelotti, Olsen'in bonservisiyle takımda kalmasından yana bir tercihe sahip.