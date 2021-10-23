Süper Lig 'in 10. haftasında Konyaspor 'a konuk olan Kayserispor, kötü gidişatı durduramadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kaybeden Kayseri ekibi, üst üste 3. mağlubiyetini alarak 11 puanla 13. sırada kaldı.
Kayserispor Kaptanı Bernard Mensah'tan 90 dakika sonrası sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi. Maçın hakemi Sarper Barış Saka'yı eleştiren Ganalı orta saha, kan içerisinde kalan bacağının fotoğrafını paylaştı, ''Çok iyi hakem.'' notunu düştü.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1451932119748468747