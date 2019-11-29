Kayserispor'da performansıyla transferin gözdelerin olan Bernard Mensah, Fenerhaçe ile henüz anlaşma sağlamadığını dile getirdi.

Ganalı futbolcu, “Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Şu anda Kayserispor’u düşünüyorum. Eğer böyle bir teklif gelirse, düşünülür” yorumunu yaptı. Mensah, “Her futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa Ligi’nde oynamak ister. Şu anda burada mutluyum. Ancak büyük takımdan teklif gelirse, futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. O zaman annemiz Berna hanım (Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı) ile konuşurum” dedi.

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