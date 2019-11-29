Bernard Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile henüz anlaşma sağlamadığını dile getirdi.

29 Kasım 2019, Cuma 06:44 Son Güncelleme:
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Bernard Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması

Kayserispor'da performansıyla transferin gözdelerin olan Bernard Mensah, Fenerhaçe ile henüz anlaşma sağlamadığını dile getirdi.

Ganalı futbolcu, “Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Şu anda Kayserispor’u düşünüyorum. Eğer böyle bir teklif gelirse, düşünülür” yorumunu yaptı. Mensah, “Her futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa Ligi’nde oynamak ister. Şu anda burada mutluyum. Ancak büyük takımdan teklif gelirse, futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. O zaman annemiz Berna hanım (Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı) ile konuşurum” dedi.

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