Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi Bernard Mensah'tan flaş bir hamle geldi. Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla gündeme oturdu. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Tyler Boyd sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kayserispor'un başarılı futbolcusu Mensah bu paylaşıma alev emojileriyle yorum yaptı.

25 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını güçlendirirken, Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı.

Sabah