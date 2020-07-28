Kasımpaşa'da Bernard Mensah sesleri... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekibi Kasımpaşa 4 büyüklerin transfer gündeminde olan 25 yaşındaki Gana'lı orta saha için Kayserispor'un kapısını çaldı.

3.8 milyon Euro...

Atletico Madrid'den satınalma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah'ı Kayserispor'un başka bir takıma bonservisini vermesi için 3.8 milyon Euro'luk bir ödene yapması gerekiyor.

Galatasaray ısrarcı!

Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray Mensah için oldukça ısrarcı. İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Mensah'a ayrıca Çin kulüplerinin ve Rus ekiplerinin de talip olduğu biliniyor.

Murat Akbaş