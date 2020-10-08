Beşiktaş'ın yıldızı Bernard Mensah, Gana Milli Takımı formasıyla çıkacağı Mali ve Katar maçlarının hazırlıklarını sürdürürken yeniden milli takıma katılması ve kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gana medyasına konuşan Mensah, 5 yıl sonra yeniden milli takıma çağrılmış olmasına ilişkin, "Yeniden milli takıma çağrılmak benim için çok önemli. Yeni bir teknik direktörümüz var ve benim Kasımpaşa, Kayserispor ile Beşiktaş'ta neler yaptığımı gördü. Bu yüzden benim için büyük bir şans. Nasıl bir oyuncu olduğumu biliyor ve bana burada olma şansını verdi" dedi.

Türkiye'de kariyeri adına önemli bir gelişim kaydettiğini söyleyen Mensah, "Sanırım doğru yoldayım. Bunu her yıl görebiliyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri ilerliyorum ve bu yüzden de doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Tüm maçlar için hazır olmalıyım çünkü milli takımda olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.