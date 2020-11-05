Bundan dolayı karantinada tedavi gören ve 14 günün sonunda sağlığına kavuşan tecrübeli futbolcu, yedek kulübesinde başladığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oyuna 70. dakikada dahil olmuştu. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında form olarak iyi durumda olduğunu gösteren 26 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak Gaziantep mücadelesi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’la bir araya geldi. Mensah’ın bu görüşmede form olarak kendisini iyi hissettiğini ve hocasından görev istediği bildirildi. Yalçın’ın da oyuncusunun durumundan memnun olduğunu ve yarınki maçta kendisini ilk 11’de görevlendirmeyi planladığını ilettiği ifade edildi. Orhan Yıldırım