Bernard Mensah: Rio Ave maçı zor ama kazanacağız

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rio Ave maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk olarak Bernard Mensah basının karşısına çıktı ve maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mensah'ın Rio Ave maçı ile ilgili değerlendirmeleri:

Maça hazırız. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. İyi bir rakip, Portekiz'den biliyorum ve tanıyorum. İyi kontratağa çıkıyorlar. İç sahada olmamıza rağmen kolay bir maç beklemiyoruz ama kazanacağız. Benim için hocanın benden istediği görev neyse elimden geldiğince yaparım. 6, 8, 10 hepsinde oynayabiliyorum. Hocamın benden istediğini yapabiliyorsam benim için yeterli. Atletico Madrid'e ilk gittiğimde gençtim, futbola dair çok şey öğrendim. Genç yaşta gitmeme rağmen beklenti vardı. Kendimi geliştirdim yine de. Bulunduğum noktada daha farklı bir oyuncuyum, kendimi geliştirdim. Burada bulunduğum noktadan sonra kendimi daha fazla geliştirdikten sonra Avrupa'da daha iyi bir kulüpte de oynamayı isterim.



