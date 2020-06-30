Bernard Mensah ile Yasir Subaşı Beşiktaş maçında cezalı

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah'dan bu hafta faydalanamayacak.

Gençlerbirliği ve Sivasspor maçında gösterdiği performans ile galibiyette pay sahibi olan Karahan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında görev alamayacak.