Bernard Mensah: Hafife aldık

Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Konyaspor mağlubiyetini en kısa sürede geride bırakmaları gerektiğini söyledi. Mensah, “Bu maçı hafife aldık. Rakibimiz, hatalarımızdan gol buldu. Daha çok çalışıp daha iyi şekilde geri döneceğiz. Böylesine büyük bir kulübün böyle bir sonuç alması çok üzücü” dedi.