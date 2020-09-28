Bernard Mensah: Hafife aldık

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Bernard Mensah, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Mensah, “Bu maçı hafife aldık. Rakibimiz, hatalarımızdan gol buldu. Böyle bir sonuç çok üzücü” ifadelerini kullandı

28 Eylül 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Bernard Mensah: Hafife aldık

Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Konyaspor mağlubiyetini en kısa sürede geride bırakmaları gerektiğini söyledi. Mensah, “Bu maçı hafife aldık. Rakibimiz, hatalarımızdan gol buldu. Daha çok çalışıp daha iyi şekilde geri döneceğiz. Böylesine büyük bir kulübün böyle bir sonuç alması çok üzücü” dedi.

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