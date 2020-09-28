Bernard Mensah: Hafife aldık
Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Bernard Mensah, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Mensah, “Bu maçı hafife aldık. Rakibimiz, hatalarımızdan gol buldu. Böyle bir sonuç çok üzücü” ifadelerini kullandı
Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Konyaspor mağlubiyetini en kısa sürede geride bırakmaları gerektiğini söyledi. Mensah, “Bu maçı hafife aldık. Rakibimiz, hatalarımızdan gol buldu. Daha çok çalışıp daha iyi şekilde geri döneceğiz. Böylesine büyük bir kulübün böyle bir sonuç alması çok üzücü” dedi.